سلام أطلع الرئيس عون على مسار تشكيل الحكومة.. إليكم ما كشفه

زار الرئيس المكلف نواف سلام رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا لاطلاعه على مجريات تأليف الحكومة.

وعقب انتهاء الاجتماع، أكّد سلام أن عملية تشكيل الحكومة سائرة بخطى ثابتة، قائلا:" أنا هنا لأخبركم بشفافية وصدق أن تأليف الحكومة يسير بثبات وأعمل بدون كلل أو ملل مع فخامة الرئيس".

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أضاف:" أريد تشكيل الحكومة سريعًا وأعمل على ذلك وفق الآلية الدستورية وملتزم بما قلته في كلمتي الأولى ولن أتنازل عن ذلك وأنا ضدّ المحاصصة".

ولفت سلام إلى أنّه يريد حكومة نهوض وإصلاح وفية لتطلعات اللبنانيين حيث قال:" أعرف تمامًا أن تطلّعات اللبنانيين كبيرة وأنا ملتزم بعدم توفير أي جهد لولادة حكومة على قدر آمال اللبنانيين وتستحق ثقتهم جميعًا".

وتابع سلام:" سأعمل ليلًا ونهارًا لتشكيل الحكومة في أسرع وقت لأنّ المهام كبيرة ولن تأخذ ولادتها أشهراً كما الحكومات السابقة".

وأكّد سلام أنّه يتواصل مع القوى السياسية كافة وحريص على التزامه بالمبادئ، لافتا إلى أنّه ضد المحاصصة ومتمسك بالشراكة الوطنية التي تقوم على الكفاءة.