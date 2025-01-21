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لبنان

مساء اليوم.. ماذا حدث في أجواء صور؟

Lebanon 24
21-01-2025 | 14:17
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حلقت مسيرة إسرائيلية في أجواء مدينة صور والقرى المحيطة بها، وصولاً إلى أجواء نهر الليطاني عند ضفتي القاسمية.
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