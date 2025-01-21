"صيد ثمين".. الجيش يعتقل أحد أبرز المتهمين بالعمالة

في عملية نوعية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الجيش المدعو علي حسن من بلدة الدكوة في البقاع الغربي، وذلك خلال مداهمة لمنزله في محلة شتوراما، حسب مندوبة "لبنان24".



ويعد الموقوف من أبرز المتهمين بالعمالة والتواصل مع إسرائيل، حيث تم وصف العملية بـ"الصيد الثمين".

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