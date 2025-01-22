في طرابلس.. سرقا حقيبة امرأة وفرا الى جهة مجهولة

أقدم شخصان يستقلان دراجة نارية على سرقة حقيبة يد لفتاة أمام فرنسبنك في منطقة الجميزات بطرابلس، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".ولاذ السارقان بالفرار فور تنفيذ الجريمة.