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لبنان

في طرابلس.. سرقا حقيبة امرأة وفرا الى جهة مجهولة

Lebanon 24
22-01-2025 | 00:48
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أقدم شخصان يستقلان دراجة نارية على سرقة حقيبة يد لفتاة أمام فرنسبنك في منطقة الجميزات بطرابلس، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
ولاذ السارقان بالفرار فور تنفيذ الجريمة.
 
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