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لبنان
اسرائيل لن تنسحب؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
22-01-2025
|
01:15
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بالرغم من الانسحاب التدريجي الذي يقوم به الجيش الاسرائيلي من جنوب لبنان، الا ان المعنيين بدأوا يتحدثون عن أن اسرائيل لن تنفذ الاتفاق بشكل كامل وستبقى داخل جزء من الاراضي اللبنانية لفترة اضافية.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن اسرائيل تحاول البقاء ضمن بعض القرى وليس بعض النقاط الاساسية فقط، لان ذلك يعطيها الكثير من حرية الحركة داخل لبنان بغض النظر عن ردة فعل "حزب الله".
وتعتقد المصادر ان الاميركيين قد يتسامحون بشكل محدود زمنيا مع اسرائيل لكن قرارهم حاسم بمنع اي توترات في المنطقة، لذلك فإن الانسحاب الكامل حتمي بغض النظر عن التوقيت.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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