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لبنان

مندوبة لبنان لحقوق الإنسان زارت السجين المحرر حموي.. هذا ما طالبت به

Lebanon 24
22-01-2025 | 04:17
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 زارت مندوبة لبنان لحقوق الإنسان ( لجنة الميثاق) في جامعة الدول العربية الدكتورة رضى مراد،  المحرر من السجون السورية سهيل حموي في منزله في شكا بعد أن أمضى 32 عاما فيها ، في حضور أفراد من العائلة.
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وطالبت مراد الدولة اللبنانية " بتأمين راتب دائم للمحرر حموي من وزارة الشؤون الاجتماعية"، كما طالبت الحكومة السورية بـ"تعويض كل مساجين لبنان لدى سوريا عن مرحلة اعتقالهم المؤلمة".
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