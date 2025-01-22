مندوبة لبنان لحقوق الإنسان زارت السجين المحرر حموي.. هذا ما طالبت به

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زارت مندوبة لبنان لحقوق الإنسان ( لجنة الميثاق) في جامعة الدول العربية الدكتورة رضى مراد، المحرر من السجون السورية سهيل حموي في منزله في شكا بعد أن أمضى 32 عاما فيها ، في حضور أفراد من العائلة.وطالبت مراد الدولة اللبنانية " بتأمين راتب دائم للمحرر حموي من وزارة الشؤون الاجتماعية"، كما طالبت الحكومة السورية بـ"تعويض كل مساجين لبنان لدى سوريا عن مرحلة اعتقالهم المؤلمة".