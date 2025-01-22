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لبنان

أصوات قويّة سُمِعَت في طرابلس وضواحيها... هذه طبيعتها

Lebanon 24
22-01-2025 | 05:02
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أفادت مصادر لـ"لبنان 24" أن الأصوات القويّة التي سُمعت في مدينة طرابلس وضواحيها ناتجة عن قيام الجيش بتفجير ذخائر قديمة العهد في منطقة جبل تربل.
 
 
 
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