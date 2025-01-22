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لبنان

المفتي دريان بحث مع قاسم عبد العزيز في الأوضاع العامة

Lebanon 24
22-01-2025 | 05:30
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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب السابق قاسم عبد العزيز. وتم التداول في الأوضاع العامة،
واكد عبد العزيز، بعد اللقاء "ان اللبنانيين ينتظرون ان تشكل حكومة واعدة تستطيع النهوض بالوطن اقتصاديا وإنمائيا وكلنا أمل وثقة بالعهد الجديد وبالحكومة العتيدة وان غدا لناظره قريب". (الوكالة الوطنية)
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