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لبنان

في كمين مُحكم... توقيف لبنانيين كانا داخل "بيك اب" وصور تكشف ما ضُبِطَ معهما

Lebanon 24
22-01-2025 | 06:09
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات السّرقة، ولاسيّما سرقة الكابلات العائدة لشركة أوجيرو، وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم.
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بعد رصدٍ ومتابعة، ومن خلال كمينٍ محكم في محلّة العبدة، تمكّنت دوريّة من مفرزة حلبا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة بتاريخ 17-01-2025 من توقيف كل من اللّبنانيّيَن:

(أ. ك. من مواليد عام ١٩٩٣)
(م. ق. من مواليد عام ١٩٨٤)
على متن “بيك أب” من دون لوحات، وضبطت بحوزتهما /1320/ كلغ من النّحاس المستخرج من كابلات هاتفيّة مسروقة عائدة لشركة أوجيرو، إضافةً إلى ضبط /73/ حبّة كبتاغون.

أحيل الموقوفان والمضبوطات إلى المراجع المختصّة، بناءً على إشارة القضاء.
 
 
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