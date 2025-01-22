"الخارجية" تتقدّم من تركيا بالتعازي بضحايا حريق الفندق

صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:

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تتقدم وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية من جمهورية تركيا، حكومة وشعبا، بأحر التعازي بضحايا الحريق المأسوي الذي اندلع في فندق داخل منتجع للتزلج في مقاطعة بولو شمال البلاد، وأسفر عن وفاة ما لا يقل عن 76 شخصا واصابة العشرات بجروح.وتؤكد الوزارة وقوفها الى جانب تركيا وتضامنها معها في هذا المصاب الأليم، وتعرب لأسر الضحايا عن أصدق مشاعر المواساة، وتتمنى للجرحى الشفاء العاجل.