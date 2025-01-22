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لبنان

سحب الدخان غطت سماء طرابلس.. سلسلة حرائق تثير القلق (صورة)

Lebanon 24
22-01-2025 | 11:12
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اندلعت عدة حرائق متفرقة في مدينة طرابلس مساء اليوم، ما تسبب في سحب دخانية كثيفة غطت سماء المدينة، وفقًا لمندوبة "لبنان24".

وفي التفاصيل، أشعل مجهولون على دراجة نارية النيران في إطارات مطاطية قرب الأشجار على طريق الميناء - بيروت، ما أدى إلى احتراق عدد من الأشجار المجاورة. كما تم إضرام النار في إطارات قديمة أمام جامع الرسالة في القبة بهدف استخراج النحاس، مما أدى إلى تصاعد كميات كبيرة من الدخان الأسود.
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وسارعت فرق الدفاع المدني والمتطوعون إلى المواقع المتضررة، حيث تمكنوا من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة، ونفذوا عمليات تبريد لمنع تجدّد الحرائق.

وأثارت هذه الحوادث استياء واسعًا بين الأهالي، الذين دعوا إلى تشديد الرقابة لمنع تكرار هذه الأفعال التخريبية التي تهدد السلامة العامة والبيئة.






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