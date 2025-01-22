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لبنان

مداهمات للجيش في بعلبك والضاحية.. توقيف مواطنين بتهم "خطيرة"

Lebanon 24
22-01-2025 | 11:39
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

"أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة بئر حسن – الضاحية الجنوبية المواطن (ع.ز.) لإقدامه على تأليف عصابة لسرقة الدراجات النارية، وفرض خوات وافتعال الإشكالات وإطلاق النار وتعاطي المخدرات والاتجار بالأسلحة الحربية وذخائرها.
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كما دهمت دورية أخرى من المديرية في منطقة إيعات – بعلبك منزل المواطن (ا.ا.) لاتجاره بالأسلحة الحربية، وضبطت في حوزته كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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