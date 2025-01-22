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لبنان

وزير الخارجية السعودي غداً في لبنان.. وهذا جدول مواعيده

Lebanon 24
22-01-2025 | 13:17
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يصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الى لبنان، غدا، في زيارة رسمية يلتقي خلالها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في زيارة تهنئة، كما يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عند الساعة السادسة من مساء غد  في السرايا الحكومية.
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ومن المتوقع أن يلتقي بن فرحان ايضا الرئيس المكلف تشكيل الحكومة القاضي نواف سلام.
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