قذيفة في سماء مشمش العكارية تثير الذعر.. والجيش يحقق

أقدم مجهولون على متن سيارة رباعية الدفع على إلقاء قذيفة في سماء بلدة مشمش العكارية، بالقرب من الساحة العامة، قبل أن يفروا إلى جهة مجهولة، وفقًا لما أفادت به مندوبة "لبنان24".



ودوى صوت الانفجار في مختلف أنحاء المنطقة، مما تسبب بحالة من الهلع والخوف بين المواطنين، في حين سارعت الأجهزة الأمنية إلى فتح تحقيق وتعقب الفاعلين للكشف عن ملابسات الحادث.

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