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لبنان

تفجيرات إسرائيلية تصيب عنصرين من اليونيفيل

Lebanon 24
22-01-2025 | 16:38
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تعرض عنصران من قوات اليونيفيل إلى إصابات طفيفة جراء تطاير حجارة نتيجة تفجيرات نفذها جيش العدو الإسرائيلي في مركبا ورب ثلاثين.

ووفق المعلومات، فقد تضررت الآلية التي كانا يستقلانها بسبب شظايا التفجيرات، في حين أكدت المعلومات أن إصاباتهما طفيفة.
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