Advertisement

لبنان

صعوبات في التعامل

Lebanon 24
22-01-2025 | 17:38
A-
A+
Doc-P-1310116-638731899213677441.jpg
Doc-P-1310116-638731899213677441.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تواجه مؤسسات تدفع رواتب العاملين فيها عبر شبكات تحويل الأموال صعوبات بالتعامل، يحدث التبديل بين وقت وآخر، نظراً لحجم العمولة المطلوبة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رجال أعمال لبنانيون إلى سوريا.. بيروت أمام فرصة ومرحلة اقتصادية جديدة
lebanon 24
23/01/2025 05:43:43 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة ماكرون غدا: دعم فرنسي وإحياء الاقتصاد اللبناني
lebanon 24
23/01/2025 05:43:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انتخاب رئيس الجمهورية.. موديز تتوقّع نمو الاقتصاد اللبناني
lebanon 24
23/01/2025 05:43:43 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: سأسهر على تفعيل عمل القوى الأمنية كأداة أساسية لحفظ الأمن وتطبيق القوانين كما سنناقش استراتيجية دفاعية كاملة على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكن الدولة اللبنانية من إزالة الإحتلال الإسرائيلي وردع عدوانه
lebanon 24
23/01/2025 05:43:43 Lebanon 24 Lebanon 24

اقتصاد

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:13 | 2025-01-22
22:10 | 2025-01-22
22:18 | 2025-01-22
22:21 | 2025-01-22
22:38 | 2025-01-22
22:35 | 2025-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24