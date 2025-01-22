صعوبات في التعامل

تواجه مؤسسات تدفع رواتب العاملين فيها عبر شبكات تحويل الأموال صعوبات بالتعامل، يحدث التبديل بين وقت وآخر، نظراً لحجم العمولة المطلوبة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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