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لبنان

الدّمار كبير.. أهالي الناقورة يدخلون البلدة بعد حصولهم على تصاريح

Lebanon 24
23-01-2025 | 04:38
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دخل عدد من أهالي الناقورة، بعدما تجمعوا عند نقطة الحمرا - البياضة جنوبي صور، الى البلدة لتفقد منازلهم التي دمرت نتيجة العدوان الإسرائيلي، بعد حصولهم على تصاريح من الجيش، وكانت مديرية التوجيه في الجيش نظمت عملية الدخول الى البلدة بعد انسحاب قوات العدو منها.
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وتبين حجم الدمار الكبير الذي لحق بالبنى التحتية  والمنازل وشبكات الكهرباء والمياه والطرقات.
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