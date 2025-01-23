المنخفض الجوي مستمر حتى هذا الموعد.. إليكم تفاصيل حال الطقس

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة ومتقطعة مع بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر، تنحسر الامطار اعتبارا من المساء ويستقر الطقس تدريجيا.وجاء في النشرة الاتي:-الحال العامة: كتل هوائية باردة نسبيا تسيطر على لبنان تؤدي الى طقس متقلب وماطر مع انخفاض بدرجات الحرارة ويستمر تأثيرها حتى بعد ظهر غد الجمعة حيث تنحسر تدريجيا ، يستقر الطقس يوم السبت ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة اعتبارا من صباح يوم الأحد بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصدره البحر الأسود ويستمر حتى الاثنين .ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني: بين 11 و 19 في بيروت ، في طرابلس بين 9 و 17 وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الخميس:غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها في المناطق الشمالية مع حدوث برق و رعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لحدود ال1600 متر، ويتوقع حدوث بعض الانفراجات خلال النهار.الجمعة:غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة ومتقطعة مع بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر، تنحسر الامطار اعتبارا من المساء ويستقر الطقس تدريجيا.السبت:غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ، يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة في المناطق الجبلية .الأحد:غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا في المناطق الشمالية، مع حدوث يرق ورعد ورياح ناشطة، وثلوج على ارتفاع 1800 متر .