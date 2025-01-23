استبدال اسم مستشفى تعنايل العام الى "مركز سلوم الطبي"

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أعلنت مجموعة "سلوم الاستثمارية" في بيان استبدال تسمية مستشفى تعنايل العام ليصبح – مركز سلّوم الطبي، في تأكيد جديد على المضي في تقديم مختلف خدمات الرعاية الصحية في البقاع".وقالت:"انه بهويتنا الجديدة اي مركز سلوم الطبي نؤكد التزامنا الراسخ بتحسين جودة الرعاية الصحية للمجتمع الذي نخدمه في ظل سعي للبناء على الأساس المتين الذي تم إنشاؤه على مر السنين من خلال رفع مستوى مرافقنا الصحية والطبية ، وتوسيع خدماتنا، وتقديم معايير الرعاية الصحية العالمية بالقرب من منازل المرضى ".اضافت:" لا يقتصر التغيير على الاسم إلى SMC بل يشكل اندفاعا لرؤية جديدة تهدف إلى تحسين إمكان الوصول إلى الرعاية الصحية المطلوبة والمتميزة في البقاع عبر استخدام أحدث التقنيات وفريق طبي عالي الكفاءة ورعاية تركز على المريض".