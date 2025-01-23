توافق في لجنة الاشغال والطاقة على خارطة طريق وآلية عمل خلال العام الحالي

عقدت لجنة الاشغال والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب سجيع عطية، وحضور النواب: محمد خواجة ،فواد المخزومي، احمد الخير، ابراهيم منيمنة، فيصل الصايغ،قاسم هاشم، أنطوان حبشي، وليم طوق ،حسين جشي، طه ناجي، ندى البستاني، جميل عبود ،ياسين ياسين، امين شري وعدنان طرابلسي.

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وصدر عن اللجنة البيان التالي: "خصصت الجلسة لمناقشة المواضيع والملفات المطروحة امام اللجنة ،وتم الاتفاق على وضع جدول بالمواضيع والجلسات المقترحة، كما تم التوافق على خارطة طريق وآلية عمل اللجنة خلال العام 2025.



