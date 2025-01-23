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لبنان

توافق في لجنة الاشغال والطاقة على خارطة طريق وآلية عمل خلال العام الحالي

Lebanon 24
23-01-2025 | 07:00
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عقدت لجنة الاشغال والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب سجيع عطية، وحضور النواب: محمد خواجة ،فواد المخزومي، احمد الخير، ابراهيم منيمنة، فيصل الصايغ،قاسم هاشم، أنطوان حبشي، وليم طوق ،حسين جشي، طه ناجي، ندى البستاني، جميل عبود ،ياسين ياسين، امين شري وعدنان طرابلسي.
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وصدر عن اللجنة البيان التالي: "خصصت الجلسة لمناقشة المواضيع والملفات المطروحة امام اللجنة ،وتم الاتفاق على وضع جدول بالمواضيع والجلسات المقترحة، كما تم التوافق على خارطة طريق وآلية عمل اللجنة خلال العام 2025.

 
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