وزير الدفاع: الجيش في جهوزية كاملة للانتشار على كامل تراب الجنوب

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التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، قائد الجيش بالإنابة اللواء الركن حسان عوده ، وتناول البحث التطورات في الجنوب ومراحل تطبيق ترتيبات وقف إطلاق النار حيث إن الجيش إنتشر في كل المناطق التي انسحب منها العدو الإسرائيلي، وهو في جهوزية كاملة للإنتشار على كامل تراب الجنوب.َوأكد وزير الدفاع " موقف لبنان الثابت بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيه في الجنوب ضمن المهلة التي حددتها ترتيبات وقف اطلاق النار بحلول ٢٦ كانون الثاني الجاري".والتقى وزير الدفاع النائب نقولا صحناوي والنائب سيزار أبي خليل، وكان بحث في التطورات وآخر المستجدات في البلاد.