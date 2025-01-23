أمن حماس يشتبك مع عصابات سرقة شاحنات المساعدات في غزة

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اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة اليوم الخميس، بين عناصر من أجهزة الأمن التابعة لحركة حماس ومسلحين جهزوا "تشكيلًا عصابيًّا" لقطع طريق دخول شرق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.وبعد ثلاثة أيام من تدفق مئات شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بين غزة وإسرائيل، قطع مسلحون صباح الخميس، طريق دخول شاحنات المساعدات الواصل من المعبر إلى بقية مدن القطاع، وفق ما أفادت مصادر محلية لـ"إرم نيوز".وأطلق المسلحون النار على إطارات عدد من الشاحنات المحملة بالمساعدات، خلال مرورها عبر طريق رفح الشرقي الواصل بين معبر كرم أبو سالم ومدينة خان يونس جنوبي القطاع.وكانت عصابات مسلحة تقوم بعمليات نهب منظمة لشاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة عبر الطريق ذاته، ولم تكن أجهزة الأمن في القطاع قادرة على التعامل معها بسبب تعرضها للاستهداف الإسرائيلي.وبعد دخول اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ، يوم الأحد الماضي، بدأت أجهزة أمن حماس عمليات انتشار في أكثر من منطقة في القطاع.وقبل ثلاثة أشهر، نفذت أجهزة أمن حماس عملية أمنية ضد عصابات قطع طريق شاحنات المساعدات، وقتلت أكثر من 20 منهم، كما قتل عدد من عناصر الحركة خلال العملية ذاتها. (ارم نيوز)