قائد الجيش بحث في التطورات مع وفد من "الاعتدال الوطني"

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استقبل قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده في مكتبه في اليرزة وفدًا من نواب تكتل" الاعتدال الوطني" ضمّ النواب: أحمد رستم، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان.