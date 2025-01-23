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لبنان

قائد الجيش بحث في التطورات مع وفد من "الاعتدال الوطني"

Lebanon 24
23-01-2025 | 09:00
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استقبل قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده في مكتبه في اليرزة وفدًا من نواب تكتل" الاعتدال الوطني" ضمّ النواب: أحمد رستم، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد وتناول  البحث الأوضاع العامة في لبنان.
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الجيش

التطوران

"الاعتدال

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