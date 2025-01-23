Advertisement

لبنان

المرتضى بحث في العلاقات مع سفير المغرب

Lebanon 24
23-01-2025 | 09:02
A-
A+
Doc-P-1310392-638732450121543592.png
Doc-P-1310392-638732450121543592.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل  وزير الثقافة محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع، سفير المملكة المغربية في لبنان محمد اكرين حيث تم التداول في الأوضاع والتطورات العامة , إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تطويرها في مختلف القطاعات لاسيما الثقافية منها .
Advertisement

وكانت مناسبة تطرقا خلالها إلى زيارة الوزير مؤخرا إلى المغرب وتمثيله لبنان في موتمر وزراء الشؤون الثقافية في العالم  العربي بدعوة من منظمة الاسيسكو واللقاءات المثمرة التي أجراها المرتضى مع نظيره المغربي والمدير العام للاسيسكوالدكتور سالم المالك والمدير العام لمنظمة الالكسو الدكتور محمد ولد آعمر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:17 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:07 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:32 | 2025-01-23
13:18 | 2025-01-23
13:09 | 2025-01-23
13:03 | 2025-01-23
13:03 | 2025-01-23
12:59 | 2025-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24