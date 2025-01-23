المرتضى بحث في العلاقات مع سفير المغرب

Advertisement

استقبل وزير الثقافة محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع، سفير المملكة المغربية في لبنان محمد اكرين حيث تم التداول في الأوضاع والتطورات العامة , إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تطويرها في مختلف القطاعات لاسيما الثقافية منها .وكانت مناسبة تطرقا خلالها إلى زيارة الوزير مؤخرا إلى المغرب وتمثيله لبنان في موتمر وزراء الشؤون الثقافية في العالم العربي بدعوة من منظمة الاسيسكو واللقاءات المثمرة التي أجراها المرتضى مع نظيره المغربي والمدير العام للاسيسكوالدكتور سالم المالك والمدير العام لمنظمة الالكسو الدكتور محمد ولد آعمر.