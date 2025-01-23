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لبنان

رئيس الجمهورية بعد لقائه بن فرحان: نأمل أن تتعزز العلاقات الثنائية

Lebanon 24
23-01-2025 | 12:10
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أعلن رئيس الجمهورية جوزاف عون، اليوم الخميس، بعد لقائه وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان، في قصر بعبدا أن "الزيارة رسالة أمل ونشكر المملكة على جهودها لمساعدة لبنان لاسيما لجهة إنهاء الفراغ الرئاسي".
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تابع: "نأمل أن تتعزز العلاقات الثنائية وتزداد قوة في المجالات كافة وأن يعود الإخوة السعوديون إلى لبنان من جديد"، مشيراً إلى أن "خطاب القسم كُتب ليُنَفذ وهو عَكَسَ إرادة الشعب اللبناني وتحدث بلغته وأولويات المرحلة المقبلة إعادة الإعمار والوضع الاقتصادي ودعم الجيش والمؤسَّسات الأمنية".

بدوره، قال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان "بحثنا في مستجدّات لبنان والمنطقة وأكّدت استمرار وقوف المملكة إلى جانب لبنان كما دعم الإصلاحات من أجل الخروج من الأزمات".
 
 
وأضاف بن فرحان "نشدد على أهميّة تعزيز الإصلاحات في لبنان من أجل إعادة ثقة الدول به ونعمل بجدّية للحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره".
 
 
وتابع: "بحثنا في أهميّة الإلتزام بوقف النار وانسحاب إسرائيل من الجنوب وتطبيق القرار 1701 والمملكة متفائلة تجاه لبنان".
 
 
 

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