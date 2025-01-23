آية غادرت منزلها إلى جهةٍ مجهولة ولم تَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

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صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:– آية محمّد ذيب (مواليد عام 2005، لبنانيّة)الّتي غادرت بتاريخ 20-01-2025 منزلها الكائن في بلدة الغازية إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة مغدوشة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 200795-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.