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لبنان

إنقاذ هرة علقت على شجرة مرتفعة

Lebanon 24
23-01-2025 | 10:50
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تمكن فريق الدفاع المدني - مركز أبي سمراء من إنقاذ هرة علقت على شجرة مرتفعة في ملعب ثانوية الإصلاح الإسلامية. 


وبعد نحو ساعة من الجهود، نجح الفريق في إنزال الهرة عن الشجرة.
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هرة

أبي سمراء

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