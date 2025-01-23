تمكن فريق الدفاع المدني - مركز أبي سمراء من إنقاذ هرة علقت على شجرة مرتفعة في ملعب ثانوية الإصلاح الإسلامية.





وبعد نحو ساعة من الجهود، نجح الفريق في إنزال الهرة عن الشجرة.

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