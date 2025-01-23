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لبنان

برعاية رئيس الجمهورية.. "بيروت ماراتون" تكشف عن حدث وطني في هذا الموعد

Lebanon 24
23-01-2025 | 11:02
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دعت جمعية "بيروت ماراتون" الى مؤتمر صحافي الرابعة بعد ظهر الخميس 6 شباط المقبل في مكتبة البرلمان اللبناني بساحة النجمة، للاعلان عن "حدث وطني منتظر يجمعنا لبقاء لبنان"، ويتعلق بالموعد الجديد لسباق ماراتون بيروت الدولي ال20 المقرر 4 أيار المقبل، والمتوقع ان يكون مشمولا برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزف عون.
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وكان السباق مقررا في تشرين الثاني الماضي، الا انه تأجل بسبب الحرب الإسرائيلية الموسعة على لبنان.
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