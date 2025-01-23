ما جديد ملف "العفو العام"؟

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كما شدد على "وجوب حصر صلاحية المحكمة العسكرية بالعسكريين، إسوة بكل دول العالم، ووجوب إنفاذ الأجهزة العسكرية والأمنية لقرارات السلطتين التنفيذية والقضائية بإلغاء وثائق الاتصال وبلاغات الإخضاع وغيرها من التدابير غير القانونية، والتي تقدر بأكثر من ستين ألف وثيقة وبلاغ.وتمنى الحاضرون على الرئيس الأول عبود "دعم قضية العفو العام لما من شأنه طي صفحة سوداء من صفحات الماضي"، متأملين ب"لبنان الجديد، لبنان القانون والعدالة".