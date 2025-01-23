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لبنان

في الغازية.. اعتراض آليتين لليونيفيل والجيش يتدخل

Lebanon 24
23-01-2025 | 12:29
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اعترض عدد من الشبّان آليتين رباعيتا الدفع تابعة لقوات اليونيفيل عند جسر بلدة الغازية، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وعلى الفور تدخلت دورية لمديرية المخابرات في الجيش وعملت على تسهيل خروج الاليتين من المنطقة.
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