في الغازية.. اعتراض آليتين لليونيفيل والجيش يتدخل

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اعترض عدد من الشبّان آليتين رباعيتا الدفع تابعة لقوات اليونيفيل عند جسر بلدة الغازية، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".وعلى الفور تدخلت دورية لمديرية المخابرات في الجيش وعملت على تسهيل خروج الاليتين من المنطقة.