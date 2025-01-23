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لبنان

حادثة مؤسفة على طريق المطار.. طفلتان على جانب الطريق (صورة)

Lebanon 24
23-01-2025 | 12:59
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ترك شاب مجهول طفلتين صغيرتين على جانب طريق المطار قبل أن يلوذ بالفرار، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وتولت عائلة الديراني القريبة من المكان رعاية الطفلتين بشكل موقت إلى حين تدخل الجهات المعنية.
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