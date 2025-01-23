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لبنان

مع اقتراب مهلة الـ "60 يوم".. الجيش الإسرائيلي يستعد لهذا الأمر!

Lebanon 24
23-01-2025 | 14:01
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كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لإطالة أمد بقائه في جنوب لبنان وتم إبلاغ اليونيفيل والولايات المتحدة بذلك". 

تابعت: "قرار بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان بيد المستوى السياسي". 
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