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لبنان

آلية ضبط الحدود.. محور إجتماع لبناني – سوري

Lebanon 24
23-01-2025 | 14:39
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كشفت وكالة الانباء السورية "سانا"، عن أن "رئيس الأركان اجتمع بمدير مكتب التعاون والتنسيق بالجيش اللبناني في دمشق لمناقشة آلية ضبط الحدود".
 
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