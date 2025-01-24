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لبنان

زيارة بروتوكولية والملفات المشتركة لاحقا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-01-2025 | 02:15
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قال مصدر دبلوماسي إن زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الى لبنان، وهي الزيارة الرسمية الأولى لمسؤول سعودي رفيع ، بروتوكولية لفتح الآفاق المشتركة بين البلدين، إلا أن الملفات العملية والتنفيذية بما خص إعادة الإعمار ومساعدة لبنان والإستثمار لم يتم التطرق لها نهائياً في هذه الزيارة .
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وقال "كل الملفات المشتركة التي يتم التحضير لها تنتظر زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الى السعودية بعد تشكيل الحكومة وإنجاز البيان الوزاري ونيلها الثقة حيث سيرافق الرئيس في هذه الزيارة عدد من الوزراء من أجل توقيع الإتفاقيات .

المصدر: لبنان 24

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