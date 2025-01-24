Advertisement

لبنان

حملة على مرشح وزاري

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
24-01-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1310663-638733045562398120.jpg
Doc-P-1310663-638733045562398120.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع بروز اسم النائب والوزير السابق ياسين جابر كمرشح رئيسي لتولي منصب وزير المالية، بتزكية من رئيس مجلس النواب نبيه بري، انطلقت حملة مبرمجة عليه من قبل شخصيات شيعية تدور في فلك "الثنائي"، وايضا من قبل بعض المحيطين بالرئيس المكلف نواف سلام لاسباب شخصية. الا ان المعلومات تؤكد ان بري متمسك بجابر الذي يُريح الجميع في المرحلة الجديدة المقبلة.
Advertisement


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-01-24
03:00 | 2025-01-24
02:45 | 2025-01-24
02:38 | 2025-01-24
02:38 | 2025-01-24
02:15 | 2025-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24