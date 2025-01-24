حملة على مرشح وزاري

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مع بروز اسم النائب والوزير السابق ياسين جابر كمرشح رئيسي لتولي منصب وزير المالية، بتزكية من رئيس مجلس النواب نبيه بري، انطلقت حملة مبرمجة عليه من قبل شخصيات شيعية تدور في فلك "الثنائي"، وايضا من قبل بعض المحيطين بالرئيس المكلف نواف سلام لاسباب شخصية. الا ان المعلومات تؤكد ان بري متمسك بجابر الذي يُريح الجميع في المرحلة الجديدة المقبلة.