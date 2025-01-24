Advertisement

لبنان

إسرائيل تطالب بتمديد اتفاق وقف النار شهرا إضافيا

Lebanon 24
24-01-2025 | 01:37
A-
A+
Doc-P-1310665-638733051962560445.png
Doc-P-1310665-638733051962560445.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشارت "العربية" إلى أنّ إسرائيل طالبت تمديد اتفاق وقف النار في لبنان شهرا إضافيا قبل انسحاب جيشها، وذلك بعيد اقتراب انتهاء مهلة الستين يوما التي تلزم إسرائيل بسحب قواتها من لبنان.
 
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن إسرائيل لن تنسحب في الوقت الحالي من جنوب لبنان، وذلك بسبب عدم تنفيذ الجيش اللبناني التزاماته. وأضافت القناة أن المجلس الوزاري المصغر أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيحافظ على انتشاره الحالي في جنوب لبنان.
Advertisement
 
وقالت إسرائيل أمس، الخميس، إن بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله لا يتم تنفيذه بالسرعة الكافية ولا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، لكن حزب الله حث على الضغط من أجل ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بحلول يوم الاثنين وفقا للاتفاق.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية دافيد مينسر للصحافيين "هناك تحركات إيجابية حيث حل الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل محل قوات حزب الله، مثلما ينص الاتفاق".

وأضاف: "أوضحنا أيضاً أن هذه التحركات لا تتم بالسرعة الكافية، وهناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به"، مؤكداً أن إسرائيل تريد استمرار الاتفاق.



 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-01-24
03:00 | 2025-01-24
02:45 | 2025-01-24
02:38 | 2025-01-24
02:38 | 2025-01-24
02:15 | 2025-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24