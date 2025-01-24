إسرائيل تطالب بتمديد اتفاق وقف النار شهرا إضافيا

أشارت "العربية" إلى أنّ إسرائيل طالبت تمديد اتفاق وقف النار في لبنان شهرا إضافيا قبل انسحاب جيشها، وذلك بعيد اقتراب انتهاء مهلة الستين يوما التي تلزم إسرائيل بسحب قواتها من لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن إسرائيل لن تنسحب في الوقت الحالي من جنوب لبنان، وذلك بسبب عدم تنفيذ الجيش اللبناني التزاماته. وأضافت القناة أن المجلس الوزاري المصغر أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيحافظ على انتشاره الحالي في جنوب لبنان.

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وقالت إسرائيل أمس، الخميس، إن بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله لا يتم تنفيذه بالسرعة الكافية ولا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، لكن حزب الله حث على الضغط من أجل ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بحلول يوم الاثنين وفقا للاتفاق.



وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية دافيد مينسر للصحافيين "هناك تحركات إيجابية حيث حل الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل محل قوات حزب الله، مثلما ينص الاتفاق".



وأضاف: "أوضحنا أيضاً أن هذه التحركات لا تتم بالسرعة الكافية، وهناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به"، مؤكداً أن إسرائيل تريد استمرار الاتفاق.







