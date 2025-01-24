ارتفاع في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

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صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة، جدول جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:– بنزين 95 أوكتان: 1489.000 ليرة لبنانيّة. (– بنزين 98 أوكتان: 1529.000 ليرة لبنانيّة. (– المازوت: 1403.000 ليرة لبنانيّة. (– الغاز: 1091.000 ليرة لبنانيّة.