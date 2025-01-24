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لبنان

اليونيسيف: نؤكد التزامنا بحق كلّ طفل في التعليم من أجل لبنان أفضل

Lebanon 24
24-01-2025 | 03:59
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أكد ممثل اليونيسف في لبنان أكيل أيار، أن التعليم هو حق أساسي وجوهري لكل طفل.
 
 
وأضاف في بيان بمناسبة "اليوم الدولي للتعليم": "نجدّد التزامنا بدعم الحكومة اللبنانية لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة لجميع الأطفال في لبنان".
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وأشار إلى أن الحرب أثرت بشكل كبير على العام الدراسي 2024-2025، ما أضاف تحديات أمام الأطفال، أولياء الأمور، والأساتذة، وهو ما دفع اليونيسف لتقديم الدعم لوزارة التربية والتعليم العالي لمواجهة هذه الأزمة، واستئناف التعليم بأسرع وقت بطريقة آمنة وفعّالة، بما يساهم في استقرار الأطفال الاجتماعي والنفسي.

وتابع أيار: "لكن العمل لم ينته بعد. نحثّ الحكومة اللبنانية على إعطاء الأولوية للتعليم، ووضعه على رأس جدول أعمالها، مع تخصيص ميزانية عادلة لضمان تعليم آمن لجميع الأطفال، خاصة الأكثر هشاشة". وأضاف أن لبنان قد أحرز تقدماً في قطاع التعليم، خصوصًا من خلال دعم الصندوق الائتماني للتعليم، لكن لا يزال يعاني من أزمة حادة في التعليم، حيث يوجد العديد من الأطفال الذين يتأخرون عن أقرانهم.

وأشار إلى أن عدد الأطفال خارج المدرسة ارتفع بشكل كبير منذ العام 2019، حيث يُقدّر أن طفلًا من كل ثلاثة في لبنان لا يحق له التعليم أو لا يملك فرصة للتعلم، معرباً عن قلقه من العوائق التي تحول دون تمتع بعض الأطفال بحقهم في التعليم، ومؤكدًا أن الأطفال يجب ألا يدفعوا ثمن النزاعات أو القرارات السياسية.

كما شدّد أيار على ضرورة أن تكون الجهود الوطنية منصبة على تمكين الأطفال والشباب والمعلمين من الحصول على تعليم عادل ومتاح، مشيرًا إلى أهمية دعم الإصلاحات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم العالي لبناء نظام تعليمي شامل وفعّال. وختم قائلاً: "نحن واثقون أننا معًا سنبني نظامًا تعليميًا يوفر لكل طفل في لبنان المهارات اللازمة لمستقبل أكثر إشراقًا".
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