كتل هوائية باردة وحرارة منخفضة.. منخفض جوي يسيطر على "الويك إند"

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طقس متقلّب وماطر أحيانًا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم الأحد، حيث يتأثر الحوض بمنخفض جوّي متمركز فوق الجزر اليونانية ويكون مصحوب بكتل هوائية باردة تؤدي إلى إنخفاض بدرجات الحرارة ويحمل معه أمطار غزيرة أحيانًا وثلوج تلامس ١٥٠٠ متر فجر الإثنين، يتحسّن الطقس تدريجيًا خلال النهار مع هيمنة للرياح الشمالية الباردة.الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة: غائم جزئياً إلى غائم أحيانًا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠م و ما فوق.السبت: غائم جزئياً إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة وضباب على المرتفعات مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فتعود الى معدلاتها الموسمية، ويبقى إحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة بشكل متفرق.الأحد: غائم جزئيًا يتحوّل خلال النهار إلى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة عل الساحل وانخفاضها على الجبال وفي الداخل، تتكاثف الغيوم بدءًا من الظهر وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تقارب ال ٥٠ كم/س، كما تتساقط الثلوج بدءًا من ١٧٠٠ متر ويتدنى مستوى تساقط فجر الإثنين لتلامس ال ١٥٠٠ متر وما فوق.الإثنين: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً وضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية مع إنخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة شمال البلاد، كما تتساقط الثلوج بدءًا من ارتفاع ال ١٥٠٠ متر وما فوق، يتحسنّن الطقس بدءًا من الظهر حيث تسيطر الرياح الشمالية الباردة والتي تؤدي إلى إنخفاض إضافي بدرجات الحرارة، لذا نُحذّر من خطر الإنزلاق على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن ال ١٤٠٠ متر بسبب تكوّن الجليد.