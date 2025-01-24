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لبنان

في جرد رأس بعلبك.. بيان يكشف ما سيفعله الجيش

Lebanon 24
24-01-2025 | 04:32
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 24 / 1 / 2025، ما بين الساعة 12.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في جرد رأس بعلبك".
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