في جرد رأس بعلبك.. بيان يكشف ما سيفعله الجيش

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 24 / 1 / 2025، ما بين الساعة 12.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في جرد رأس بعلبك".

Advertisement