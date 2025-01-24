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لبنان

ما صحة خبر وفاة والد نصرالله؟

Lebanon 24
24-01-2025 | 03:42
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي خبراً يزعم وفاة السيد عبد الكريم نصرالله، والد الأمين العام لـ"حزب الله" السابق الشهيد السيد حسن نصرالله.
 
 
وادّعى المنشور أنّه سيتم تحديد موعد الدفن لاحقاً، من دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
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في المقابل، تبين أنّ هذا الخبر مفبرك وعارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً، وبالتالي فإن مضمونه غير حقيقي على الإطلاق. 
 
 
يُشار إلى أن والدة نصرالله توفيت خلال شهر أيار 2024 وذلك إثر صراع مع المرض.
 
 
وحينها، جرى تناقل مقطع فيديو لنصرالله خلال زيارة والدته في إحدى المستشفيات وذلك قبيل اغتياله يوم 27 أيلول الماضي بغارة إسرائيلية طالت الضاحية الجنوبية لبيروت.
 
 
 
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