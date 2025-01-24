إلى العرب والأجانب الموجودين في لبنان.. اعلان مهم من الأمن العام

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صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:تقبل طلبات منح وتجديد الإقامات للرعايا العرب والأجانب الموجودين في لبنان المنتهية صلاحيتها، إعتباراً من تاريخ 08/10/2023 لغاية 31/03/2025 ضمناً. للإطلاع على كافة التفاصيل يرجى الضغط على الرابط التالي:security.gov.lb/ar/posts/446-https://www.general