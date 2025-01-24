كركي: تأجيل استحقاق الإشتراكات في الضمان حتى هذا الموعد

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أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، انه عقب الزيارات الميدانيّة التي قام بها المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي إلى مناطق الجنوب (النبطيّة وصور) لمعاينة الأضرار في مكاتب الضمان التي تسبّب بها العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، والتي استمع خلالها إلى المطالب والمصاعب التي تواجه المضمونين وأصحاب العمل، تعهّد كركي باتّخاذ التدابير والقرارات اللازمة للحدّ من تداعيات الأزمات التي حلّت بجميع المتعاملين مع الصندوق".وتابع البيان:"على ضوء المراجعات العديدة التي وردت إلى إدارة الصندوق ولاسيّما من القطاعات الإنتاجيّة والتربويّة ، ولأن الضمان يحرص دائماً على لعب دوره الريادي في حفظ الأمان الإجتماعي وبخاصّة لناحية دعم عجلة الإقتصاد، من خلال تقديم تسهيلات للمؤسسات لتسديد اشتراكاتها، واستجابة لمطالب المتضرّرين منها، بشكل مباشر وغير مباشر".واضاف:"بناء على قرار مجلس إدارة الصندوق الرقم 1363 المتخذ في الجلسة عدد 1083 تاريخ 15/1/2025 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار الرقم 88/3 تاريخ 21/5/2025، أصدر المدير العام مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 24/1/2025 قضى بموجبها تأجيل فترة استحقاق الإشتراكات للمؤسسات الشهرية عن أشهر 9-10-11-12 من العام 2024 إلى مهلة تنتهي بتاريخ 31/3/2025". واضاف:"كذلك شمل الـتأجيل فترة استحقاق الإشتراكات للمؤسسات الفصلية والفئات الخاصّة عن الفصل الثالث من العام 2024 لغاية 31/3/2025، على أن تسري زيادات التأخير المنصوص عليها قانوناً اعتباراً من 1/4/2025".وختم:"في هذه المناسبة، اكد كركي مضيّه في المسار التي انتهجه طوال فترة الحرب وما تلاها من أجل ضمان تقديم أفضل الخدمات الصحيّة والإجتماعيّة للمضمونين وأصحاب العمل على حدّ سواء".