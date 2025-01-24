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لبنان

في طرابلس.. إشكال فردي يتطور إلى عراك وسقوط جريح

Lebanon 24
24-01-2025 | 04:50
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وقع اشكال فردي بين عمال لدى احد اصحاب اشتراكات المولدات في طرابلس، تطور الى عراك ثم الى اطلاق نار ، حيث اقدم المدعو "ج.ع" على اطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه المدعو "ب.ع" واصابه بطلق ناري في قدمه وفرّ الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وتم نقل الجريح الى مستشفى الاسلامي لتلقي العلاج ووصفت حالته بالمستقرة.

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