في طرابلس.. إشكال فردي يتطور إلى عراك وسقوط جريح

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وقع اشكال فردي بين عمال لدى احد اصحاب اشتراكات المولدات في طرابلس، تطور الى عراك ثم الى اطلاق نار ، حيث اقدم المدعو "ج.ع" على اطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه المدعو "ب.ع" واصابه بطلق ناري في قدمه وفرّ الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتم نقل الجريح الى مستشفى الاسلامي لتلقي العلاج ووصفت حالته بالمستقرة.