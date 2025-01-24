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لبنان

مُحاولة سرقة محل مجوهرات شهير

Lebanon 24
24-01-2025 | 05:19
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرّض محل شهير لبيع المجوهرات في شارع نديم الجسر في طرابلس لمحاولة سرقة.
 
 
 
وأشارت إلى أنّ السارقين لم يتمكّنوا من كسر باب المحل، ففرّوا إلى جهّة مجهولة.
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