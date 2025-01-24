مُحاولة سرقة محل مجوهرات شهير

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرّض محل شهير لبيع المجوهرات في شارع نديم الجسر في طرابلس لمحاولة سرقة.

وأشارت إلى أنّ السارقين لم يتمكّنوا من كسر باب المحل، ففرّوا إلى جهّة مجهولة.