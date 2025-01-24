عن لبنان.. هذا ما قاله رئيس حزب إسرائيليّ

دعا رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إلى عدم سحب الجيش الإسرائيليّ لقواته من جنوب لبنان وذلك بعد مرور 60 يوماً على إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

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وقال ليبرمان إنّ "الجانب اللبناني هو من خرق الإتفاق"، زاعماً "عدم وجود انتشار حقيقيّ للجيش اللبناني على طول الحدود"، وأضاف: "أمام ذلك، فإنّ الجيش اللبناني غير قادر على السيطرة على حزب الله أو نزع سلاحه".