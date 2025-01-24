بو عاصي لبرّي: "ما فيك تقرر لوحدك شو هو الميثاقي"

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كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على منصة"اكس": "زميلنا دولة الرئيس نبيه برّي ما فيك تقرر لوحدك شو هو الميثاقي. الميثاق بدّو طرفين، على الاقل، فاقتضى لفت النظر".