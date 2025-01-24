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لبنان

بو عاصي لبرّي: "ما فيك تقرر لوحدك شو هو الميثاقي"

Lebanon 24
24-01-2025 | 08:07
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 كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على منصة"اكس": "زميلنا دولة الرئيس نبيه برّي ما فيك تقرر لوحدك شو هو الميثاقي. الميثاق بدّو طرفين، على الاقل، فاقتضى لفت النظر".
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