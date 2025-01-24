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لبنان

في حولا وكفركلا... العدوّ فجّر ما تبقى من منازل في البلدتين

Lebanon 24
24-01-2025 | 09:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ فجّر ما تبقى من منازل في بلدتيّ حولا وكفركلا.
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