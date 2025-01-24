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لبنان

3 أمور مرفوضة في ملف الحكومة.. وبرّي يتدخل

Lebanon 24
24-01-2025 | 13:36
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ذكرت قناة الـ"MTV"، اليوم الجمعة، أن الرئيس المكلف نواف سلام قد يزور قصر بعبدا مطلع الأسبوع المقبل حيث سيلتقي رئيس الجمهوريّة جوزاف عون.
 
وأشارت الـ"MTV" إلى أن هناك 3 مسائل مرفوضة على خط المشهد الحكومي، أولها إعطاء "الثنائي الشيعي" حقيبة وزارة المالية، وثانيها منح "الثنائي" 5 حقائب وزارية من أصل 5 للطائفة الشيعية، وثالثها إعطاء الثلث المعطل لأحد.
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وأوضحت القناة أن عون وسلام متوافقان لكن "الثنائي" غير موافق حتى الساعة على المسار الحكومي، ويُصرُّ على تسمية الوزراء الشيعة الـ5.
 
ووفقاً للـ"MTV"، فإنَّ بري دخل على خط محاولة حلحلة العقدة الشيعية.
 
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