ريفي مستاء من جعجع

Advertisement

كتبت" الاخبار": يُعبّر النائب أشرف ريفي في مجالسه الداخلية عن استيائه الكبير من فريق المعارضة، وتحديداً قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي لم يبذل أي جهد لدعم ترشيحه وتسميته لتكليف الحكومة، رغمَ أنه هو من دفعه إلى ذلك. ويظهر ريفي انزعاجاً من جعجع بسبب تفضيل النائب فؤاد مخزومي عليه، ولو أن ترشيحه كان للمناورة، خصوصاً أن ريفي يعتبر نفسه أنّه سلّف جعجع كثيراً في السنوات الماضية ووقف إلى جانبه وأمّن له غطاء سنياً بعدما رفض كثيرون ذلك.